Atletica oggi Diamond League Rabat 2025 | orari programma tv italiani in gara

Oggi, domenica 26 maggio 2025, si svolge a Rabat il quarto appuntamento della Diamond League di atletica, il principale circuito internazionale. In questa tappa marrocchina saranno in gara dieci atleti italiani, in vista del prossimo Golden Gala. Programma, orari e dirette tv italiane saranno disponibili per seguire le competizioni. L’evento rappresenta una importante occasione di confronto tra i top atleti mondiali prima delle grandi manifestazioni estive.

Quest’oggi, domenica 26 maggio, si terrà a Rabat il quarto appuntamento stagionale della Diamond League 2025, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. In Marocco vedremo in azione ben dieci atleti azzurri nell’ultima tappa in calendario prima del Golden Gala, previsto tra poco meno di due settimane (venerdì 6 giugno) a Roma. Italia che proverà a recitare un ruolo da protagonista nel meeting africano soprattutto con la regina del mezzofondo europeo Nadia Battocletti, impegnata nei 3000 metri al debutto stagionale outdoor su pista, ma anche con il primatista italiano Leonardo Fabbri e con Zane Weir nel getto del peso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi, Diamond League Rabat 2025: orari, programma, tv, italiani in gara

Argomenti simili trattati di recente

Atletica oggi, Diamond League Doha 2025: orari, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 16 maggio, si svolge la terza tappa della Diamond League a Doha, Qatar, con inizio alle 16.

Atletica oggi in tv, Diamond League Doha 2025: orari, ordine degli eventi, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 16 maggio, la Diamond League fa tappa a Doha, Qatar, per la sua terza giornata di gare a partire dalle ore 16.

Atletica, Tebogo passeggia in Diamond League. Sibilio vince, 4 world lead, che spallata di Weber

A Doha, in Qatar, la terza tappa della Diamond League ha brillato per emozioni e prestazioni straordinarie.

Ne parlano su altre fonti

Atletica oggi, Diamond League Rabat 2025: orari, programma, tv, italiani in gara

Da oasport.it: Quest'oggi, domenica 26 maggio, si terrà a Rabat il quarto appuntamento stagionale della Diamond League 2025, il massimo circuito internazionale ...

Atletica, Nadia Battocletti sfida Chebet sui 3000 in Diamond League a Rabat. Fabbri punta ai 22 metri

Lo riporta oasport.it: Si preannuncia una domenica (25 maggio) scoppiettante a Rabat in occasione del quarto capitolo stagionale della Diamond League 2025, il massimo circuito ...

Atletica: Diamond League, esordio in pista per Battocletti e Bol

Scrive ansa.it: Nadia Battocletti esordirà in pista domani a Rabat nella quarta tappa della Diamond League, partecipando alla gara dei 3000 metri dove sfiderà la keniana Beatrice Chebet, campionessa olimpica a Parigi ...

Xiamen - Short Highlights - Wanda Diamond League 2025