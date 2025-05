atletica chebet e battocletti infiammano la diamond league otterdahl toglie la world lead a fabbri

A Rabat, in Marocco, la quarta tappa della Diamond League ha regalato emozioni e record. Nadia Battocletti ha stabilito il nuovo primato italiano nei 3000 metri, mentre il norvegese Otterdahl ha strappato il primato mondiale a Fabbri nel getto del peso. Tra i podi italiani, spicca la performance di Ayomide Folorunso, che ha infiammato gli spalti con la sua straordinaria corsa. Un evento da ricordare!

A Rabat (Marocco) è andata in scena la quarta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Nadia Battocletti ha firmato il record italiano dei 3000 metri, sono arrivate delle world lead molto interessanti e un paio di podi italiani firmati da Ayomide Folorunso e Marco Fassinotti. Prossimo appuntamento a Roma il 6 giugno. RISULTATI DIAMOND LEAGUE ATLETICA OGGI. 3000 METRI (FEMMINILE) – La distanza non è olimpica o mondiale, ma le prestazioni sono state tecnicamente enormi. La keniana Beatrice Chebet ha vinto in 8:11.56 (secondo tempo della storia), la nostra Nadia Battocletti ha chiuso in seconda piazza e ha firmato il record italiano (8:26... 🔗 Leggi su Oasport.it