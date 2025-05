Atletica Battocletti eccezionale in Diamond League | fa il record italiano nei 3000 metri

Nadia Battocletti scrive una nuova pagina nella storia dell'atletica leggera italiana, brillando nella Diamond League di Rabat il 25 maggio 2025. Con una straordinaria performance, conquista la seconda posizione nei 3000 metri e stabilisce un nuovo record italiano con il tempo di 8:26.27, superando il precedente primato di Brunet. La gara, emozionante e combattuta, ha visto Battocletti protagonista assoluta, dimostrando il suo talento e la sua determinazione.

Rabat, 25 maggio 2025 – Nadia Battocletti è stellare in Diamond League. La stessa del mezzofondo tricolore dell’atletica leggera italiana piazza la seconda posizione a Rabat e si prende il primato italiano. Il tempo di 8:26.27 arriva nei 3000 metri (superato il record di Brunet). La gara è vinta dalla keniana Chebet, campionessa olimpica di Parigi 2024. La prossima tappa della competizione è a Roma il 6 giugno, allo Stadio Olimpico. Foto GranaFidal (da Federazione Italiana Atletica LeggeraFacebook) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

