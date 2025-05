Atletica a Bressanone il Brixia Next Gen 2025

Il Brixia Next Gen 2025 ha animato Bressanone il 25 maggio, portando in scena il talento degli under 18 nell'atletica. Tra le varie discipline, nei 100 metri femminili, ha brillato Kelly Doualla, che ha confermato le attese con una prestazione straordinaria. Questo meeting internazionale rappresenta un'importante occasione di crescita e confronto per i giovani atleti, promettendo un futuro luminoso per l'atletica leggera.

Al Brixia Next Gen, il meeting internazionale dedicato agli under 18, nello sprint, 100 metri femminili, domina, come da copione, Kelly Doualla. Si è tenuto, domenica 25 maggio, a Bressanone (Bolzano) il Brixia Next Gen, il meeting internazionale dedicato agli under 18 che ha raccolto il testimone dal celebre Brixia Meeting, per oltre quarant'anni un appuntamento fisso nel calendario dell'atletica giovanile internazionale.

