Atalanta rimonta indolore | da 2-0 a 2-3 il Parma vince e si salva

Nella cornice del Gewiss Stadium, l’Atalanta ospita il Parma in una partita che, per i nerazzurri, sembra avere poco da dire. Al contrario, per i Ducali è fondamentale: con una rimonta da 0-2 a 3-2, il Parma conquista la salvezza, lasciando i padroni di casa con una vittoria che, seppure indolore, segna la fine di una stagione da dimenticare. Un incontro che mette in luce le diverse necessità delle due squadre.

Bergamo. In alcune partite il risultato è la cosa che conta meno. Come Atalanta-Parma. Almeno per i nerazzurri, questo, visto che i Ducali al Gewiss Stadium sono arrivati per giocarsi la salvezza. E l’hanno conquistata grazie al 2-3 finale di rimonta, ma anche in caso di sconfitta avrebbero mantenuto la categoria. C’è la doppietta di Maldini, c’è la rimonta ospite nella ripresa, ma c’è soprattutto una serata di sorrisi in un Gewiss Stadium gremito come al solito, col vento di primavera che finalmente soffia insieme ad un’altra aria, quella di festa, al termine di un campionato che va in archivio con il terzo posto (eguagliando il primato storico) a 74 punti (secondo miglior risultato di sempre)... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta, rimonta indolore: da 2-0 a 2-3, il Parma vince e si salva

