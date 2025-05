Atalanta-Parma Streaming Gratis | dove vedere l’ultima giornata di Serie A in Diretta Live

Si avvicina l'ultima giornata di Serie A 2024/2025, con l'Atalanta pronta ad affrontare il Parma al Gewiss Stadium. Mentre l'Atalanta si assicura la terza posizione, il match promette emozioni e colpi di scena. Scopri come seguire in streaming gratis questa partita fondamentale e vivere l’intensità del campionato fino all'ultimo fischio. Non perdere l'occasione di assistere a un finale entusiasmante!

Si sta ufficialmente per chiudere la Serie A 20242025. Al Gewiss Stadium, l'Atalanta ospita il Parma nel 38° e ultimo turno di campionato. L'andamento di Atalanta e Parma. L'Atalanta è sicura di chiudere in terza posizione in classifica alle spalle di Napoli e Inter. Dopo aver faticato tra febbraio e aprile, la squadra di Gasperini ha blindato la qualificazione in Champions League con cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite di campionato, grazie anche ai successi negli scontri diretti su Bologna, Milan e Roma. Nello scorso weekend è arrivata una vittoria in rimonta per 3-2 sul Genoa, con le reti di Sulemana, Maldini e Retegui...

