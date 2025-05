Atalanta-Parma | Obiettivo 77 punti e addio a Toloi al Gewiss Stadium

Stasera l'Atalanta ospita il Parma al Gewiss Stadium, con un obiettivo chiaro: totalizzare 77 punti e alzare l’asticella del proprio record in Serie A. Dopo aver sfiorato i 78 punti nelle passate stagioni, i nerazzurri di Gasperini puntano a chiudere al meglio la campagne, lasciando alle spalle Toloì e consolidando una posizione di prestigio. Il match è decisivo per certificare un’altra annata di grande crescita.

Stasera l’ Atalanta, impegnata alle 20.45 contro il Parma al Gewiss Stadium, ha un ultimo obiettivo da inseguire: vincere per arrivare a quota 77 punti. Sarebbe il secondo record assoluto di punti in Serie A per i nerazzurri dopo i 78 raggiunti nel 2020 e 2021. La squadra di Gasperini, dopo aver conquistato con due giornate di anticipo il terzo posto e la quinta qualificazione Champions, vuol provare a chiudere in bellezza e a sfatare il tabù negativo casalingo dell’ultima giornata: nel 2020 e 2021 la Dea perse il secondo posto cadendo in casa contro Inter e Milan, lo scorso anno perse il terzo posto perdendo contro la Fiorentina, nel 2022 la sconfitta contro l’Empoli, in quel caso indolore perché il risultato della Fiorentina escludeva comunque la Dea dalla corsa per il settimo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta-Parma: Obiettivo 77 punti e addio a Toloi al Gewiss Stadium

