Atalanta-Parma LIVE alle 20 | 45

Atalanta-Parma, 38esima giornata Atalanta-Parma chiude il campionato delle squadre di Gasperini e Chivu. I nerazzurri sono già certi di partecipare... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? LIVE! Atalanta-Roma in diretta: calcio d’inizio alle 20:45

Segui la diretta di Atalanta-Roma, con calcio d'inizio alle 20:45! In attesa delle formazioni ufficiali, i tifosi già animano l'atmosfera.

Genoa-Atalanta LIVE alle 20.45. Le formazioni ufficiali: c'è Vitinha con Pinamonti, spazio per Maldini e Brescianini

Alle 20:45, Genoa-Atalanta live, con formazioni ufficiali: Vitinha, Pinamonti, spazio a Maldini e Brescianini.

Serie A: Cagliari-Venezia, Lecce-Torino e Verona-Como LIVE alle 20.45

Alle 20:45, Serie A con Cagliari-Venezia, Lecce-Torino, Verona-Como e tante altre sfide: un turno decisivo nella lotta salvezza.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Atalanta-Parma LIVE alle 20:45

Segnala calciomercato.com: Atalanta-Parma, 38esima giornata Atalanta-Parma chiude il campionato delle squadre di Gasperini e Chivu. I nerazzurri sono già certi di partecipare alla prossima.

Atalanta-Parma: diretta live e risultato in tempo reale

calciomagazine.net scrive: Diretta Atalanta-Parma di Domenica 25 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ...

Atalanta-Parma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Segnala sport.virgilio.it: Dove Vedere il match di Serie A tra Atalanta-Parma in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR.

Atalanta-Torino 3-1 | Koopmeiners steals the show in Bergamo: Goals & Highlights | Serie A 2022/23