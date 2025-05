Atalanta-Parma LIVE 0-0 | infortunio per Keità entra Bernabé

Nella sfida della 38esima giornata, Atalanta e Parma si affrontano sul campo con grande intensità. Ad inizio partita, Keità è costretto a lasciare il campo per infortunio, dandone modo a Bernabé di entrare in gioco. Il match si mantiene equilibrato, con azioni interessanti: al 5' Palestra prova a sbloccare il punteggio, ma Suzuki è pronto a respingere, portando il risultato sullo 0-0. Seguiamo gli sviluppi di questa emozionante

Atalanta-Parma, 38esima giornata GOAL E AZIONI SALIENTI - 5` - Tiro di Palestra, Suzuki mette in angolo ATALANTA-PARMA 0-0 MARCATORI - TABELLINO... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Totti e Cassano sotto il tunnel prima di Roma Parma