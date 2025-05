Atalanta-Parma LE ULTIME | Chivu pensa a Bernabé dal 1' ma Hernani

Cristian Chivu, costretto in tribuna per squalifica, ha trasmesso ai suoi giocatori la stessa determinazione di vincere con l'Atalanta per salvarsi. Dal 1°, con Bernardeschi in campo dal primo minuto e Hernani pronto a entrare, la sfida al Gewiss Stadium si presenta cruciale. La squadra, chiamata a mettere in pratica la strategia del tecnico, saprà trasformare la pressione in una vittoria decisiva? Gli occhi sono puntati sul campo.

Vincere con l'Atalanta per salvarsi. Cristian Chivu l'ha messo in testa ai suoi calciatori, chiamati a tradurre il pensiero del loro allenatore (in tribuna per squalifica dopo aver ricevuto gli insulti di Antonio Conte nella partita con il Napoli) sul campo del Gewiss Stadium.

