Atalanta-Parma le pagelle di CM | Maldini doppio capolavoro Ondrejka fenomeno!

Nell'emozionante sfida tra Atalanta e Parma, finita 2-3, si sono messi in luce alcuni protagonisti eccezionali. Maldini ha realizzato un doppio capolavoro, mentre Ondrejka ha brillato come un vero fenomeno. Scopriamo le pagelle di Calciomercato per analizzare le prestazioni dei giocatori, a partire da un Carnesecchi che, nonostante le difficoltà, ha fatto il possibile per tenere in partita la sua squadra.

Atalanta-Parma 2-3 ATALANTA Carnesecchi 6: si supera tra il 24` e il 27` parando di tutto tra Bernabè, Sohm, Bonny e Pellegrino, poi però prende... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

