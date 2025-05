Atalanta lo scherzo dei tifosi a Gasperini | "Vattenea rinnovare"

Durante l'ultima partita di campionato contro il Parma, i tifosi dell'Atalanta hanno riservato un divertente scherzo a Gian Piero Gasperini. Al Gewiss Stadium, nel corso del match, si sono uniti in coro per invitarlo a "rinnovare", creando un'atmosfera di allegria e affetto per il loro allenatore. Questo gesto ha reso l'incontro ancora più memorabile, sottolineando il forte legame tra la squadra e i suoi sostenitori.

Scherzo dei tifosi dell`Atalanta a Gian Piero Gasperini nel corso dell`ultima partita di campionato contro il Parma. Al Gewiss Stadium, nel secondo... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

