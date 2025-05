Asta Sotheby’s a Palazzo Serbelloni | Fontana de Chirico Manzoni e Warhol in mostra a Milano

Milano si prepara ad accogliere un evento imperdibile nel mondo dell'arte moderna e contemporanea: l'asta di Sotheby’s a Palazzo Serbelloni. Il 28 maggio, opere iconiche di artisti come De Chirico, Manzoni e Warhol saranno protagoniste in una serata che combina eleganza e innovazione. Un’occasione unica per collezionisti e appassionati di vivere l'arte in tutte le sue forme.

L'evento più atteso nel settore dell'arte moderna e contemporanea si appresta a svelarsi con grande eleganza a Milano. In un contesto che fonde tradizione e avanguardia, la Evening Sale organizzata da Sotheby's promette di diventare un appuntamento irripetibile. L'asta, in programma mercoledì 28 maggio presso le storiche sale di Palazzo Serbelloni, riunirà una selezione accurata

