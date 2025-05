Assolti giornalista e due tecnici per il servizio sull’ex gip di Trani | Non fu diffamazione

Assolti giornalista e due tecnici per il servizio sull’ex GIP di Trani, Michele Nardi, accusati di diffamazione. La procura di Lecce ha stabilito che il reportage, relativo alle sentenze "truccate" e trasmesso senza violare le istruzioni del presidente del collegio giudicante, non costituisce diffamazione. La sentenza chiarisce i limiti della libertà di stampa e tutela il diritto di informazione autonoma.

LECCE - Erano accusati di diffamazione dall’ex gip di Trani Michele Nardi per aver trasmesso un servizio giornalistico sul processo a suo carico, nato dall’inchiesta sulle sentenze “truccate”, violando le disposizioni del presidente del collegio giudicante Pietro Baffa, che aveva autorizzato le... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Assolti giornalista e due tecnici per il servizio sull’ex gip di Trani: “Non fu diffamazione”

