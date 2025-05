Associazione Ada viaggio tra arte e musica a Benevento

L’Associazione ADA di Benevento, in collaborazione con l’ADA Campania e il Comune di Benevento, presenta un emozionante viaggio tra arte, musica e memoria: “Anziani guide della Storia”. Un percorso culturale che valorizza il patrimonio degli anziani come custodi di memorie e tradizioni, attraverso momenti di espressione artistica e musicale. Un’occasione unica per riscoprire il passato e rafforzare il senso di comunità e condivisione.

Tempo di lettura: 3 minuti L'ADA (Associazione per i Diritti degli Anziani) Campania e l'Associazione ADA di Benevento, in collaborazione con il Comune di Benevento, ha organizzato un viaggio tra arte, musica e memoria "Anziani guide della Storia: note e memorie del passato". Un'iniziativa culturale che unisce la scoperta dei luoghi storici della Campania alla musica napoletana, coinvolgendo attivamente gli anziani. Presenti, tra gli altri, Biagio Ciccone, segretario generale della Uil Pensionati Campania, Assunta Parisi, presidente dell'ADA di Napoli, e Fioravante Bosco, già segretario generale della Uil sannita.

