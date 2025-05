Aspettando mamma Caretta Caretta i volontari ripuliscono la scogliera di Porto Palo Solette

"Sospesi tra l’attesa per il ritorno della mamma Caretta Caretta e la bellezza del paesaggio, i volontari di Porto Palo Solette si sono uniti questa mattina al sindaco Vito Clemente per un'importante passeggiata ecologica. L'iniziativa, che ha unito l'amore per la natura e il rispetto per l'ambiente, ha visto protagonisti cittadini impegnati nella pulizia della scogliera, preservando così il fragile ecosistema costiero."

"Aspettando mamma Caretta Caretta": passeggiata ecologica domenicale sulla scogliera delle Solette Porto Palo. Questa mattina i volontari, insieme al sindaco di Menfi, Vito Clemente, sono entrati in azione per una passaggiata con pulizia ambientale di quel tratto di costa. All'iniziativa hanno... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Aspettando mamma Caretta Caretta", i volontari ripuliscono la scogliera di Porto Palo Solette

