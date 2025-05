Ash – Cenere mortale | un violento e claustrofobico sci-fi – Recensione

"ash – cenere mortale" è un intenso e claustrofobico racconto sci-fi che segue l’astronauta Riya, risvegliatasi su un pianeta desolato con ricordi frammentati. In un ambiente nel caos, tra tech e mistero, si cerca di scoprire cosa sia accaduto, tra tensione e suspence. Un’opera che immerge il lettore in un mondo alieno, fragile e inquietante, alimentato da un senso di scoperta e di minaccia costante.

L'astronauta Riya si risveglia a bordo di una stazione di ricerca scientifica su un pianeta lontano e desolato, senza ricordare cosa le sia successo, a parte alcuni frammenti di ricordi che le sovvengono in maniera schizofrenica alla memoria. Il complesso è nel caos e mentre si aggira tra quei tecnologici corridoi si imbatte in diversi cadaveri: insieme al terrore aumenta la consapevolezza che i morti altro non erano che i suoi compagni di avventura su quella landa remota. In Ash – Cenere mortale scoprirà ben presto di non essere completamente sola.

Patreon: Ash - Cenere mortale (2025) di Flying Lotus - Minirece richiesta da Marianna