Ascolti tv | Con il cuore nel nome di Francesco Andrea Bocelli 30 – The Celebration | Dati Auditel sabato 24 maggio 2025

Sabato 24 maggio 2025, la serata televisiva ha visto una nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5: "Con il cuore nel nome di Francesco" contro "Andrea Bocelli 30 – The Celebration". Chi ha conquistato il pubblico e vinto la gara degli ascolti? Ecco i dati Auditel di ieri sera, che svelano le preferenze degli italiani e i risultati di questa affascinante battaglia televisiva.

Ascolti tv di sabato 24 maggio 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. " Con il cuore nel nome di Francesco " contro " Andrea Bocelli 30 – The Celebration ". Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 24 maggio 2025?

Ascolti tv sabato 24 maggio: Con il cuore nel nome di Francesco, Andrea Bocelli 30, Pelè

Sabato 24 maggio 2025, i programmi più seguiti sono stati "Con il cuore nel nome di Francesco" su Rai 1, "Pelè" su Rete 4 e uno spettacolo con Andrea Bocelli su Canale 5.

Con il cuore nel nome di Francesco 2025: quando in tv, conduttore e ospiti

Torna “Con il Cuore nel Nome di Francesco” 2025, giunto alla XXIII edizione, un evento di musica e solidarietà.

Come scrive msn.com: L'evento benefico Con il cuore - Nel nome di Francesco, trasmesso in diretta su Rai 1 il 24 maggio 2025 alle 21:25 dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, è condotto da Carlo ...

