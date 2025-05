ascolti tv 24 maggio carlo conti sfida andrea bocelli e michelle hunziker

Il 24 maggio 2025 su Rai1, Carlo Conti ha condotto l'evento benefico "Con il Cuore – Nel Nome di Francesco" dalla Basilica di Assisi, attirando l'attenzione del pubblico. La serata ha visto anche una sfida tra Andrea Bocelli e Michelle Hunziker, in un clima di speranza e solidarietà, segnando l'avvio delle repliche estive in prima serata e confermando il successo degli appuntamenti tradizionali della televisione italiana.

L’estate è vicina e inizia a farsi sentire con le repliche al sabato sera: il 24 maggio 2025 su Rai1 Carlo Conti ha condotto Con il Cuore – Nel Nome di Francesco, un evento benefico in diretta dalla Basilica Superiore di Assisi, ormai un appuntamento fisso per il palinsesto della Rai, con tanti ospiti, tra cui Arisa e Marcella Bella. Domenica 18 maggio è ormai finito l’appuntamento con Amici di Maria De Filippi: il sabato di Mediaset passa così in replica con Andrea Bocelli 30: The Celebration, un evento per celebrare i 30 anni di carriera del tenore, che è andato in onda per la prima volta l’11 dicembre 2024 (e in cui a condurre c’è anche Michelle Hunziker ). 🔗 Leggi su Dilei.it