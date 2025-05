Ascolti TV 24 maggio 2025

Gli ascolti TV del 24 maggio 2025 mostrano le performance delle principali reti italiane in prima serata. I dati Auditel evidenziano quale programma ha conquistato più spettatori e la quota di share di ciascuna rete. In questa giornata, vengono analizzati i numeri delle trasmissioni più seguite, offrendo un quadro completo delle preferenze del pubblico nel sabato sera. Le statistiche aiutano a comprendere i trend e le preferenze degli spettatori italiani in quella data.

Ascolti TV 24 maggio 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di sabato 24 maggio 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. Indice. Ascolti TV prima serata – Sabato 24 maggio 2025. Analisi della serata. Dati Auditel Ascolti TV del 24 maggio 2025. Ascolti TV prima serata – Sabato 24 maggio 2025. Di seguito i dati Auditel  ufficiali  relativi alla fascia di prima serata  di sabato 24 maggio: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1  Con il Cuore, nel nome di Francesco Rai 2 F. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 24 maggio 2025

Approfondisci con questi articoli

ASCOLTI TV 17 MAGGIO 2025: LA FINALE DELL’EUROVISION SFIORA IL 34%, PAOLINI AL 24%

Gli ascolti televisivi del 17 maggio 2025 sono stati dominati dalla finale dell'Eurovision Song Contest, che ha sfiorato il 34% di share, e dalla finale femminile di tennis tra Gauff e Paolini, con un 24%.

Ascolti TV ieri sera, Eurovision 2025 al via, ecco i dati Auditel della prima semifinale del 13 maggio con Lucio Corsi e Gabry Ponte

Ieri sera, martedì 13 maggio 2025, l'Eurovision Song Contest ha catturato l'attenzione degli spettatori con la sua prima semifinale, trasmessa su RAI 2.

Ascolti tv lunedì 12 maggio: Gerri, L’Isola dei famosi, Quarta Repubblica

Lunedì 12 maggio 2025, la programmazione televisiva si è confrontata sulla scena auditel. Tra i titoli di punta, spiccavano Gerri su Rai 1 e Quarta Repubblica su Rete 4.

Su questo argomento da altre fonti

Ascolti tv venerdì 23 maggio: chi ha vinto tra Sognando Ballando con le stelle e Tradimento

Scrive fanpage.it: La terza puntata dello spin off stagione di Don Matteo, andata in onda in replica su Rai 1 ieri sera, venerdì 23 maggio 2025 ha intrattenuto x spettatori pari al x% di share. Tradimento, la soap turca ...

Ascolti tv, Tradimento fa meglio di Sognando Ballando con le Stelle. Boom Quarto Grado con Garlasco

Secondo iltempo.it: Gli ascolti del venerdì sera televisivo hanno visto, su Rai1, la semifinale di Sognando Ballando con le Stelle radunare 2.116.000 ...

Ascolti tv: Tradimento batte Milly Carlucci, Quarto Grado svetta con il caso Garlasco, bene Rambo

Riporta msn.com: Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di ieri, venerdì 23 maggio, ha offerto ai telespettatori fiction, film e show. Da ...

Ascolti tv 24 maggio 2018: Vuoi scommettere? cala al 18,33%