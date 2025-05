Artisti ad alta quota a Gallipoli

A Gallipoli, artisti ad alta quota stanno dando vita a un affascinante murale con l'uso di una piattaforma aerea. Un lettore, Antonio Provenzano di Alezio, ci ha inviato la foto di questa suggestiva operazione urbana. LeccePrima inaugura la rubrica "La foto del giorno", dedicata a catturare momenti unici e suggestivi che immortalano il nostro territorio e la creativitĂ degli artisti locali.

