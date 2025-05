Arriva la notifica sullo smartphone e vede in diretta i ladri che svaligiano la casa

Una coppia di cittadini statunitensi, in vacanza in Francia, ha ricevuto una notifica sullo smartphone mentre i ladri svaligiavano la loro casa a Cordenons. Dalle telecamere di videosorveglianza, hanno visto in diretta i malviventi all'opera, attivando l'allarme. La rapida reazione grazie alla tecnologia ha permesso di monitorare la situazione e allertare le forze dell'ordine, dimostrando l'importanza dei sistemi di sicurezza moderni.

Scatta l'allarme, e dalle telecamere di videosorveglianza vedono i ladri che stanno svaligiando la loro casa. È successo a una coppia di cittadini statunitensi, lui di stanza alla base di Aviano, che risiede in via del Tramit a Cordenons e si trovava in vacanza in Francia. Hanno ricevuto una. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Arriva la notifica sullo smartphone e vede in diretta i ladri che svaligiano la casa

