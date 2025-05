Arriva in auto con le tenaglie per rubare le bici dei turisti dal camper fermato dai carabinieri

Venerdì pomeriggio, un ladro ha tentato di svaligiare due biciclette dal camper fermo a Villa Costanza di Scandicci, arrivando con un'auto e armato di tenaglie. Dopo aver osservato l’area e reciso il lucchetto, si è messo all’opera, ma è stato immediatamente fermato dai carabinieri. Un episodio che dimostra come la sicurezza sia fondamentale anche nei luoghi di sosta turistici.

È arrivato al parcheggio di Villa Costanza di Scandicci in auto venerdì pomeriggio, ha dato un occhiata in giro e poi con delle grosse tenaglie ha reciso il lucchetto che teneva ancorate due biciclette ad un camper di ignari turisti arrivati alle porte di Firenze. Tutto ciò, dopo aver dato un...

