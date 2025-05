Arrestata per stalking all’ex sui social scriveva | “Muori bruciato vivo verrò al tuo funerale”

Una donna è stata arrestata per stalking dopo aver minacciato l’ex sui social, scrivendo frasi inquietanti come "muori bruciato vivo". La vittima viveva un vero e proprio incubo tra chiamate e messaggi minacciosi. Attualmente agli arresti domiciliari, la vicenda mette in luce i pericoli delle violenze digitali e l’importanza di intervenire tempestivamente contro queste condotte. Continua a leggere per ulteriori dettagli.

