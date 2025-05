Arianna Meloni manganella il Pd sul 41 bis

Arianna Meloni, sorella della premier e dirigente di FdI, critica il Pd sul 41 bis, esprimendo sdegno per la condanna del sottosegretario Delmastro nel caso Cospito. Durante una visita a Caivano, ha accusato il partito di incomprensione e incoerenza sulla questione carcere. Le sue dichiarazioni evidenziano le tensioni politiche sulla gestione del regime penitenziario e la linea dura contro i detenuti in sciopero della fame, alimentando il dibattito tra

Arianna Meloni, sorella della premier e capo della segreteria di FdI non ha sopportato la condanna del sottosegretario Delmastro per il caso Cospito. In visita a Caivano ha esondato: «Il . Arianna Meloni manganella il Pd sul 41 bis il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Arianna Meloni manganella il Pd sul 41 bis

