Arianna Meloni | Abbiamo difeso il 41-bis la sinistra andava a trovare i mafiosi in carcere

Arianna Meloni di Fratelli d’Italia ha affermato che il partito ha difeso il 41-bis, mentre alcuni esponenti di sinistra preferivano incontrare i mafiosi in carcere. Durante un evento a Caivano, ha sottolineato l’importanza di sostenere la legge e il rigore contro la mafia, criticando le scelte di altri politici. La Meloni ha evidenziato la differenza tra l’impegno di FdI e altre forze politiche in materia di lotta alla criminalità organizzata.

“ Abbiamo difeso il 41-bis mentre qualcuno della sinistra preferiva andare a trovare i mafiosi in carcere “. Così Arianna Meloni, responsabile adesioni e segreteria politica di Fratelli d’Italia, in occasione dell’ evento organizzato a Caivano (Napoli) da FdI dal titolo ‘Il coraggio di cambiare’. “Lo abbiamo difeso perché un mafioso che non collabora con la giustizia non può avere gli stessi diritti di un altro detenuto. Questa intuizione ha portato molti mafiosi a collaborare e grazie a ciò si sono inflitti molti colpi alla criminalità organizzata”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Arianna Meloni: “Abbiamo difeso il 41-bis, la sinistra andava a trovare i mafiosi in carcere”

