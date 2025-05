Aquila reale intossicata muore sul Ceresio un esemplare protetto | sotto accusa il piombo nelle munizioni

Un’aquila reale protetta è morta a Porto Ceresio (Varese) a causa di intossicazione da piombo, sollevando dubbi sull’uso delle munizioni contenenti questo metallo. Milo Manica, naturalista e presidente del Gruppo Insubrico di Ornitologia, denuncia il pericolo delle munizioni al piombo, che rappresentano una minaccia per specie protette e la biodiversità. Il caso evidenzia la necessità di rivedere le normative e promuovere alternative meno dannose per la fauna selvatica

Porto Cereio (Varese) – Un caso che fa riflettere, un esemplare di aquila reale morta per intossicazione da piombo, a segnalarlo con la diffusione di un comunicato è M ilo Manica, naturalista, as sessore all’Ambiente di Angera e presidente del Gruppo Insubrico di Ornitologia (Gio). Nell’aprile scorso Samuele Cassani, socio del Gruppo Insubrico ha recuperato un esemplare di Aquila reale (Aquila chrysaetos) nelle acque del lago di Lugan o presso il lido di Porto Ceresio. “Ho subito capito si trattasse di qualcosa di grave e ho suggerito di condurre analisi tossicologiche” spiega nella nota Cassani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aquila reale intossicata, muore sul Ceresio un esemplare protetto: sotto accusa il piombo nelle munizioni

Leggi anche questi approfondimenti

Palazzo Reale e Villa Pignatelli, aperture serali e visite guidate al laboratorio di restauro della reggia

Sabato 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Palazzo Reale di Napoli e il Museo di Villa Pignatelli offrono aperture serali straordinarie.

Cesano Maderno, 14enne attraversa i binari e muore: aveva le cuffie

Un tragico incidente è avvenuto a Cesano Maderno, dove un ragazzo di 14 anni ha perso la vita attraversando i binari nonostante le sbarre del passaggio a livello fossero chiuse.

Messico, precipita da una mongolfiera che va a fuoco e muore

Tragedia al Festival della mongolfiere in Zacatecas, Messico, dove un uomo ha perso la vita a bordo di un pallone aerostatico in fase di decollo.

Cosa riportano altre fonti

Aquila reale intossicata, muore sul Ceresio un esemplare protetto: sotto accusa il piombo nelle munizioni

Lo riporta ilgiorno.it: A ritrovare il volatile il Gruppo insubrico di Ornitologia che ha chiamato in causa la Polizia venatoria provinciale. Gli esami necroscopici hanno confermato l’avvelenamento letale ...

Trovata un’aquila reale morta a Porto Ceresio nel lago, “Colpa delle munizioni al piombo dei cacciatori”

Si legge su varesenews.it: L'esemplare di grande rapace sottoposto ad esame autoptico dal quale emerge con certezza un nesso fra l'avvelenamento da piombo e il decesso dell'animale. Gli ornitologi insorgono: "Mettere al bando m ...

Avvelenata dal piombo delle cartucce per la caccia, un’aquila reale è stata trovata morta in Lombardia

greenme.it scrive: Un esemplare di aquila reale è stato recuperato in condizioni ... Non è la prima volta che un’aquila muore perché avvelenata dal piombo e non sarà purtroppo nemmeno l’ultima di cui si ...