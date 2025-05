Apre la nuova Casa della Comunità | Sarà una rivoluzione per i servizi

È stata inaugurata la nuova Casa della Comunità di Montespertoli, un polo sanitario green, funzionale e innovativo. Situata a breve distanza dalla precedente Casa della Salute, rappresenta una rivoluzione nei servizi, con un focus sulla medicina di prossimità. La prima palazzina apre le porte offrendo un punto di riferimento più completo e moderno per la comunità, migliorando l’accesso ai servizi sanitari e rafforzando il ruolo del territorio.

Un polo sanitario costruito ex novo, funzionale e green. Ma soprattutto pensato per mettere al centro la medicina di prossimità. E’ stata inaugurata ieri la prima palazzina che ospita la nuova Casa della Comunità di Montespertoli, a poco più di un chilometro dalla preesistente Casa della Salute nel centro del paese. Oltre seicento metri quadrati di superficie strutturati su due livelli; qui trovano spazio 13 ambulatori mentre all’esterno c’è un parcheggio esclusivo di 300 metri quadri. L’intervento edilizio è stato realizzato dal Comune di Montespertoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Apre la nuova Casa della Comunità: "Sarà una rivoluzione per i servizi"

