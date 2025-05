Appalti pilotati in cambio di favori l’imprenditore esce dal carcere dopo 72 giorni

Marco Castrignanò, imprenditore di Sanarica, uscito dal carcere dopo 72 giorni, è coinvolto in un'indagine su appalti pilotati e favori illeciti tra impresa e amministrazione pubblica. L'inchiesta, partita il 13 marzo, ha portato all'arresto di figure chiave, tra cui sindaci e altri esponenti pubblici, evidenziando un sistema di illegalità legato a manipolazioni degli appalti e scambi di favori.

SANARICA - Ha ottenuto i domiciliari l’imprenditore di Sanarica Marco Castrignanò, al centro dell’inchiesta su intrecci illeciti tra imprenditoria e amministrazione pubblica che lo scorso 13 marzo è sfociata in eccellenti arresti, tra cui quelli dei sindaci Ernesto Toma di Maglie e Salvatore... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Appalti pilotati in cambio di favori, l’imprenditore esce dal carcere dopo 72 giorni

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Mazzette e appalti pilotati ad Agrigento: anche la siccità diventa un "affare"

Ad Agrigento, la lotta contro la siccità si intreccia con pratiche corruttive. Mazzette e appalti pilotati coinvolgono opere cruciali, come il rifacimento della rete idrica, sorprendendo anche l'Autorità anticorruzione.

"Appalti pilotati" a Valva, sequestro da 787mila euro: 8 indagati

Un'operazione della Polizia di Stato di Salerno ha portato al sequestro di 787 mila euro nell'ambito di un'indagine su appalti pilotati, coinvolgendo otto persone.

Arresti per corruzione e appalti pilotati, il Cartello sociale: "Serve un segnale dalle istituzioni"

L'inchiesta della Procura di Agrigento sul presunto sistema di appalti pilotati rivela un allarmante intreccio di corruzione tra imprese, funzionari pubblici e politici.

Cosa riportano altre fonti

Presunto sistema di appalti pilotati in cambio di favori personali. Accolto in parte l’Appello della Procura

Scrive leccenews24.it: Parliamo dell’inchiesta che ha coinvolto anche i sindaci di Sanarica, Maglie e Ruffano ed altri indagati, per un presunto sistema di appalti pilotati, in cambio di favori personali, come addobbi ...

Appalti pilotati, arresti non convalidati: scarcerati due imprenditori, misure più lievi per gli altri indagati

Segnala scrivolibero.it: Non sono stati convalidati gli arresti eseguiti nei giorni scorsi nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti truccati e le presunte mazzette in provincia di Agrigento. Il giudice per le indagini prelimi ...

Appalti truccati nell’Agrigentino e tangenti: cinque arresti NOMI

Segnala livesicilia.it: AGRIGENTO – I poliziotti della squadra mobile di Agrigento hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di cinque indagati (due dei quali in carcere e tre ai domiciliari). L’inchiesta ...

Appalti truccati in cambio di regali e favori, terremoto giudiziario in Salento: arrestati 3 sindaci