Anziano disperso nei boschi di Caglio | ritrovato senza vita in fondo a un sentiero

Un dramma si è consumato nei boschi di Caglio: un anziano di 77 anni, disperso da sabato sera, è stato ritrovato senza vita in fondo a un sentiero. L’allerta era scattata intorno alle 23.30, attivando un’importante operazione di soccorso che purtroppo non ha avuto esito positivo. La comunità vive ora un momento di profonda tristezza per questa tragica notizia.

È stato ritrovato senza vita l'anziano di 77 anni disperso dalla serata di ieri, sabato 24 maggio a Caglio: l'uomo non aveva fatto rientro a casa. L’allarme era scattato intorno alle 23.30 e da quel momento è stato attivato un imponente dispositivo di soccorso. Il suo corpo era in fondo a un... 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Anziano disperso nei boschi di Caglio: ritrovato senza vita in fondo a un sentiero

