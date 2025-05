Anziano disperso nei boschi di Caglio | ricerche senza sosta per tutta la notte con droni cani e tecnologie avanzate

Da ieri sera, sabato 24 maggio, sono in corso intense ricerche per trovare un uomo di 80 anni disperso nei boschi di Caglio, in provincia di Como. Con l'uso di droni, cani e tecnologie avanzate, le squadre di soccorso lavorano senza sosta durante tutta la notte, sperando di rintracciare l'anziano scomparso e garantire la sua sicurezza.

Sono in corso da ieri sera, sabato 24 maggio, le ricerche di un uomo di 80 anni disperso nella zona di Caglio, in provincia di Como. L’allarme è scattato intorno alle 23.30 e da quel momento è stato attivato un imponente dispositivo di soccorso. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Anziano disperso nei boschi di Caglio: ricerche senza sosta per tutta la notte con droni, cani e tecnologie avanzate

Scopri altri approfondimenti

Rapinarono un anziano a Crevalcore, tre giovani in carcere: uno è minorenne

Tre giovani, di cui uno minorenne, sono stati arrestati a Crevalcore per aver rapinato un anziano in casa.

"Hai una sigaretta?" poi colpisce anziano con una mazza di ferro

In un inquietante episodio avvenuto in piazza Indipendenza, un anziano è stato aggredito da un ragazzo di 28 anni originario della Somalia.

Anziano fragile e urgenze chirurgiche: dalla Moscati un modello di gestione condivisa

L'approccio al paziente anziano fragile con urgenze chirurgiche richiede una gestione condivisa e multidisciplinare.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Anziano disperso dalla notte nei boschi, ritrovato morto

Si legge su laprovinciadicomo.it: Un uomo di 75 anni non aveva fatto rientro a casa dopo una passeggiata nei boschi ieri sera e stamattina verso le 11.30 il suo corpo senza vita è stato ritrovato sotto a un sentiero: tra le ipotesi la ...

Anziano disperso dalla notte nei boschi, ricerche in corso

Lo riporta laprovinciadicomo.it: Sono in corso le ricerche: in posto squadre dei vigili del fuoco da Canzo con mezzi fuoristrada, da Como con Ucl (Unità Comando Locale) e personale Tas (topografia applicata al soccorso) Unità ...

Anziano disperso sui monti comaschi, droni e unità cinofile alla ricerca da sabato notte

Scrive comozero.it: Sono in corso a Caglio da ieri alle 23.30 ca le ricerche di un uomo 80enne. Sul posto sono in azione le squadre dei Vigili del Fuoco da Canzo con mezzi fuoristrada, da Como con UCL (Unità Comando Loca ...