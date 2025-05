Anziana e invalida al 100% la Tari raddoppia

A Pesaro, l’annullamento degli aumenti Tari previsti per il 2025 ha spinto il Comune a trovare due soluzioni: ridurre l’evasione e incrementare la tassa sui rifiuti, che include una maggiorazione per anziani invalide al 100%, come nel caso di un’abitante con la Tari raddoppiata. Queste misure mirano a recuperare il gettito mancante, compensando la sospensione degli aumenti approvati in precedenza.

Pesaro, 25 maggio 2025 – L’annullamento degli aumenti della Tari previsto per il 2025 dal Comune di Pesaro, ha portato l’amministrazione ad individuare due soluzioni per andare a recuperare il gettito che verrà a mancare: da una parte combattere l’evasione, dall’altra aumentare la tassa sui rifiuti per le seconde case sfitte. Proprio quest’ultima soluzione potrebbe aver creato però delle problematiche particolari, come segnalato da un lettore in una lettera arrivata al nostro giornale. “Mia madre, pensionata di 80 anni non autosufficiente e invalida al 100% - scrive il lettore Andrea C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Maltrattamenti su anziana invalida, condannato a un anno e mezzo di reclusione il figlio

Un grave caso di maltrattamenti ha scosso San Cesario di Lecce: un uomo di 35 anni è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione per aver maltrattato la madre anziana e invalida.

Arsenalia, ricavi sopra i 90 mln euro e prospettiva di 100 assunzioni nel 2025

Arsenalia, multinazionale italiana di consulenza, prevede di chiudere il bilancio 2024 con ricavi superiori ai 90 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto all'anno precedente.

Di Biase ritira l’Odg sull’esenzione Imu e Tari per Santa Maria: "Servono proposte distinte e condivise"

Carla Di Biase, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Chieti, ha ritirato l’ordine del giorno per l'esenzione congiunta di Imu e Tari per il quartiere Santa Maria.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Anziana malata e invalida sfrattata da casa: «La figlia ha perso il lavoro, non riusciva a pagare l'affitto e le spese mediche»

Secondo msn.com: Un'anziana, gravemente malata e invalida al 100%, è stata sfrattata dalla sua stessa casa a Genova, e nonostante sia stato presentato un ricorso per far presente quali fossero le disperate ...

UFFICIALE TABELLA AUMENTO PENSIONI INVALIDI PARZIALI TOTALI 2025 ?? TUTTI I NUOVI IMPORTI da GENNAIO