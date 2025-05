Antonio Tiberi una reazione da campione al Giro d’Italia! Si può recuperare? Caruso monumentale

Antonio Tiberi ha dimostrato il suo spirito da campione durante la quindicesima tappa del Giro d'Italia 2025. Nonostante la caduta di ieri a Nova Gorica, ha reagito con determinazione e coraggio, rivelando un ardore carismatico che ha impressionato tutti. La sua resilienza potrebbe trasformarsi in un recupero sorprendente, proprio come il monumentale Caruso, pronto a lottare fino all'ultimo chilometro della competizione.

Antonio Tiberi ha mostrato tutto il suo cuore pugnace e un ardore carismatico durante la quindicesima tappa del Giro d'Italia 2025: sarebbe potuto crollare dopo la caduta di ieri a Nova Gorica, avrebbe potuto mollare la presa considerando i dolori fisici dovuti allo scivolone della giornata precidente, avrebbe potuto cedere sotto il profilo mentale per avere pagato un paio di minuti in una frazione sulla carta di poco rilievo e invece ha reagito in maniera leonina, dimostrando di essere un corridore con i fiocchi. Il capitano della Bahrain-Victorious è stato encomiabile in una giornata palpitante, nervosa, esigente dal punto di vista altimetrico e in cui sarebbe potuto andare alla deriva...

