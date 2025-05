Antonio Cristofaro è il nuovo tecnico dell’Aurora Brindisi

L'Aurora Brindisi annuncia con entusiasmo la nomina di Antonio Cristofaro come nuovo responsabile tecnico del settore giovanile. Con una vasta esperienza nel basket brindisino, Cristofaro porta competenza e passione per guidare lo sviluppo dei giovani talenti. La sua figura, già apprezzata come head coach, rappresenta un importante passo avanti per il progetto sportivo della società, consolidando il legame tra l'Aurora e il panorama cestistico locale.

BRINDISI - La società Aurora Brindisi, già società satellite della Dinamo Basket Brindisi, annuncia la nomina di Antonio Cristofaro come nuovo responsabile tecnico del proprio settore giovanile. Coach Cristofaro è un nome ben noto e rispettato nel panorama del basket brindisino. Già head coach.

Il coach brindisino ha ottenuto ben tre promozioni con la Dinamo Brindisi, portandola fino al campionato di B Interregionale ...

