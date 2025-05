Antonio Buscè lascia il Rimini | addio dopo la vittoria della Coppa Italia

Dopo un anno ricco di successi, tra cui la vittoria della Coppa Italia, Antonio Buscè lascia il Rimini. Il tecnico campano, che ha conquistato 53 punti e grandi emozioni, si congeda dalla squadra augurando il meglio per il futuro. Con gratitudine e affetto, ringrazia tifosi e la società, segnando la fine di un’importante avventura sulla panchina dei biancorossi.

"È stato un anno ricco di soddisfazioni, 53 punti conquistati sul campo e vittoria della Coppa Italia, mi porterò sempre nel cuore tutto questo". Per Antonio Buscè è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Il tecnico campano non sarà alla guida del Rimini anche la prossima stagione. Lo ha comunicato ufficialmente venerdì il club di Piazzale del Popolo. Peraltro confermando una sensazione che si ha ormai da settimane. Ognuno andrà per la propria strada, dopo una stagione intensa. "Grazie ai tifosi – dice Buscè – che ci hanno sempre sostenuto ovunque, grazie alla città di Rimini". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net