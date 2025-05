Antonio Armillei lascia la panchina del Vivialtotevere Davide Ciampelli nuovo allenatore

Antonio Armillei lascia la panchina del Vivilaltotevere, sostituito da Davide Ciampelli. La decisione, confermata dopo un incontro in via del Campo Sportivo, era nell’aria da giorni. Armillei, che aveva ottenuto la seconda vittoria nel campionato umbro di Eccellenza e il trofeo regionale di Coppa Italia, non è più l’allenatore della squadra. La scelta apre un nuovo capitolo per il club, con Ciampelli pronto a guidare il team.

di Claudio Roselli Quanto era nell'aria già da giorni ha trovato puntuale conferma dopo l'incontro di ieri mattina in via del Campo Sportivo: Antonio Armillei non è più l'allenatore del. Nemmeno la seconda vittoria nel campionato umbro di Eccellenza (condita dal trofeo regionale della Coppa Italia e dal raggiungimento della semifinale nazionale) è stata evidentemente capace di trattenere il "gentleman" di Foligno sulla panchina bianconera, nonostante lo stesso Armillei abbia nel proprio curriculum positivi risultati anche alla guida di formazioni di Serie D.

