Antonella Mosetti contro tutti | “Giornalisti pessimi ora dico la mia verità”

Antonella Mosetti si scaglia contro i giornalisti, definendoli pessimi e criticando gli articoli sbagliati che ha subito. Dopo l'addio all'Isola dei Famosi, l'ex showgirl promette di usare meglio Instagram per condividere la sua verità e mettere a nudo le sue ragioni, rispondendo alle critiche e sfogandosi su chi l’ha giudicata ingiustamente.

Antonella Mosetti spiega l'addio all'Isola dei Famosi: "Articoli sbagliati e giornalisti pessimi". L'ex showgirl attacca chi l'ha criticata e promette di usare meglio Instagram per raccontare la sua verità. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Antonella Mosetti contro tutti: “Giornalisti pessimi, ora dico la mia verità”

Argomenti simili trattati di recente

Antonella Mosetti lascia: l’Isola dei Famosi diventa l’Isola dei ritirati. Ecco perché se ne vanno tutti

Antonella Mosetti lascia "L'Isola dei Famosi", trasformandola in "L'Isola dei Ritirati". Con il suo abbandono sono ormai sei i naufraghi ritirati nell’edizione 2025 di "Surviving Game" su Canale 5.

Isola dei Famosi, buffonata falsi ritiri: il caso Angelo Famao, Leonardo Brum e Antonella Mosetti

L’Isola dei Famosi 2025 si trasforma in una buffonata, tra ritiri sorprendenti e polemiche imperanti.

Isola dei Famosi, Antonella Mosetti scoppia in lacrime all’improvviso: “Fermate tutto!”

un modo stravolgente. Nel recente episodio de "L'Isola dei Famosi", Antonella Mosetti ha trovato la forza di esprimere il suo dolore, scoprendo quanto sia difficile mostrare la vulnerabilità in un clima di competizione.

Se ne parla anche su altri siti

Antonella Mosetti contro tutti: “Giornalisti pessimi, ora dico la mia verità”

Secondo fanpage.it: Antonella Mosetti spiega l’addio all’Isola dei Famosi: “Articoli sbagliati e giornalisti pessimi”. L’ex showgirl attacca chi l’ha criticata e promette di usare meglio Instagram per raccontare la sua ...

Isola dei Famosi, giornalista tuona contro tre ex naufraghi: “Inaccettabile”

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Antonella Mosetti lascia: l’Isola dei Famosi diventa l’Isola dei ritirati. Ecco perché se ne vanno tutti

Lo riporta msn.com: Sono ben 6 i naufraghi ad aver lasciato il surviving game condotto da Veronica Gentili in meno di tre settimane ...

L'isola dei famosi - Il confronto tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani