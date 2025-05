Annalisa Minetti e la scelta dopo il divorzio dal marito | ecco cosa ha fatto per la figlia Elena

Annalisa Minetti, dopo il doloroso divorzio dal marito, si concentra sulla tutela e il benessere della figlia Elena. In un'intervista emozionante, la cantante condivide le sue scelte per garantire un futuro sereno alla bambina. Scopriamo insieme quali passi ha intrapreso per affrontare questa nuova fase della sua vita, dedicandosi con amore e determinazione alla sua famiglia.

Annalisa Minetti racconta la sua scelta di tutelare la figlia Elena, nata dal matrimonio con l'ex marito. Scopriamo cosa ha fatto la cantante per la bambina. Ospite di Caterina Balivo, Annalisa Minetti torna a parlare della separazione dal marito Michele Panzarino. Tra gli altri argomenti, la cantante rivela come stia cercando di tutelare la loro figlia Elena.

