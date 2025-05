Anna Pettinelli indossava un oggetto regalato da TrigNO durante la finale di Amici

Durante la finale di Amici, Anna Pettinelli ha svelato un affascinante retroscena: indossava un oggetto speciale regalato da TrigNO. Questo dettaglio ha catturato l'attenzione dei fan, che si sono chiesti cosa ci fosse dietro questo gesto significativo. Scopriamo insieme il significato di questo regalo e l'impatto che ha avuto nella serata finale.

La rivelazione di Anna Pettinelli sul particolare regalo ricevuto da TrigNO

Amici: Il Forte Gesto tra Anna Pettinelli e TrigNO!

Dopo la finale di Amici 24, il gesto tra Anna Pettinelli e Trigno ha emozionato tutti: uno scambio di anelli simbolico tra insegnante e allievo.

Anna Pettinelli fa la sua scelta e rivela chi avrebbe portato in finale tra TrigNo e Nicolò

Anna Pettinelli svela finalmente il suo entusiasmo e le sue preferenze in vista della finale. Tra TrigNo e Nicolò, chi ha conquistato il cuore della celebre conduttrice? Scopriamo insieme le motivazioni alla base della sua scelta in questo emozionante articolo di Novella 2000.

Amici 24, Anna Pettinelli sorprende: “Tra Nicolò e TrigNO? Ecco la mia scelta"

Nel corso di Amici 24, l'eliminazione di Nicolò Filippucci ha creato dibattito tra fan e giuria. Anna Pettinelli, intervenuta a Pomeriggio 5, ha espresso la sua opinione su chi tra Nicolò e Trigno meritasse un posto in finale, rivelando la sua scelta e chiarendo le sue motivazioni in mezzo alle polemiche che hanno infiammato il pubblico.

