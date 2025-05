Animal crossing | nuovi inizi dopo 620 ore di gioco

Dopo 620 ore di gioco, Animal Crossing: New Horizons resta un successo globale. Lanciato nel marzo 2020, ha affascinato i giocatori con la personalizzazione dell’isola e l’esperienza rilassante in tempo reale. La vasta community e le continue innovazioni hanno mantenuto vivo l’interesse, permettendo ai giocatori di vivere nuove avventure e di creare ambienti unici, confermando il gioco come un fenomeno duraturo nel tempo.

Il successo di Animal Crossing: New Horizons, lanciato nel marzo del 2020, ha suscitato un grande interesse tra i giocatori di tutto il mondo. La possibilità di personalizzare l'isola e vivere un'esperienza rilassante in tempo reale ha portato molti a dedicare ore e ore al gioco. Alcune pratiche come il time-traveling hanno sollevato discussioni sulla validità e le conseguenze di questa modalità di gioco.

