andrea tronconi nuovo responsabile scouting della pallacanestro reggiana

Andrea Tronconi, classe ’92, sarà il nuovo responsabile scouting e team manager della Pallacanestro Reggiana, sostituendo Michele Talamazzi. Ex collaboratore di Sambugaro a Pistoia, Tronconi si presenta come una grande opportunità dopo anni di esperienza nel settore. Ricoprirà un ruolo strategico nella squadra, contribuendo alla ricerca e alla gestione dei talenti. La società ripone aumentate aspettative in questa nuova nomina, confidando nelle sue capacità e competenze.

Sarà Andrea Tronconi (foto) il nuovo responsabile dello scouting e team manager della Pallacanestro Reggiana. Il classe '92, già braccio destro di Sambugaro a Pistoia, raccoglierà l'eredità di Michele Talamazzi (diretto a Tortona). Per lui si tratta di una grande opportunità dopo gli anni trascorsi in Toscana, esperienza dove ha potuto farsi apprezzare sia dal punto di vista umano che professionale. Lavorerà quotidianamente al fianco del nuovo gm, in continuità con quelle che sono state le sue ultime esperienze.

