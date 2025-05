Andrea Marini si unisce alla Conad | nuovo libero per la Serie A3

Andrea Marini, giovane e promettente libero classe 2005, si unisce alla Conad per la Serie A3, portando dinamicità, intensità e determinazione. Reduce da un ottimo campionato in A3, il suo arrivo rappresenta il quarto innesto della Conad del futuro, rafforzando la seconda linea. Nato a Carate Brianza, Marini porta entusiasmo e talento, pronti a contribuire al successo della squadra nella nuova stagione.

Il quarto innesto della Conad del futuro arriva in seconda linea. Reduce da un ottimo campionato di Serie A3, arriva il libero Andrea Marini, classe 2005, che porta in dote dinamismo, intensità e determinazione. nato a Carate Brianza, il nuovo arrivato ha giocato due stagioni or sono a Brugherio e, nell'ultimo torneo, a Mantova. "Mi sono convinto a scegliere Reggio Emilia perché so di trovare una società solida e con una lunga storia nella pallavolo di vertice" spiega il nuovo arrivato. "Sono sicuro che quest'anno ci sarà un ambiente ideale per crescere: in palestra si lavorerà con intensità, e questo per me sarà fondamentale per migliorare ancora, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale.