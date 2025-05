Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono marito e moglie | la coppia si è conosciuta nel 2019 a Uomini & Donne e l’anno scorso è nata Allegra

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono marito e moglie, un amore nato nel 2019 a "Uomini e Donne". Dopo anni di convivenza, nel 2022 sono diventati genitori di Allegra. La loro unione è stata consacrata da un matrimonio in Toscana, nel borgo di Valle di Badia, in provincia di Pisa. Un legame forte e duraturo, che testimonia il loro affetto e la felicità condivisa.

Si sono conosciuti nel 2019 a “ Uomini e donne” e da allora il loro amore è sempre stato solido fino al matrimonio. Infatti Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati con una cerimonia in Toscana, in Valle di Badia, un borgo in provincia di Pisa. “Sei davvero una grande mamma e la mia ti avrebbe amata moltissimo”, ha detto Andrea alla sua neo moglie. In lacrime Arianna ha rivolto altrettante parole d’affetto: “ Tu per me sei tante cose. Sei presenza anche quando siamo lontani. Sei protezione ogni volta che mi vedi vulnerabile. Sei premura nei piccoli gesti, che fai senza che io li chieda”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it