Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati! Le foto delle nozze da sogno

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, volti noti del programma "Uomini e Donne", hanno coronato il loro sogno d'amore con un romantico matrimonio. A 36 anni per Andrea e 30 per Arianna, la coppia ha detto "sì" in una cerimonia da favola, immortalata in splendide fotografie. Scopri tutti i dettagli delle loro nozze indimenticabili su Perizona.it!

Andrea Cerioli, 36 anni, e Arianna Cirrincione, 30, sono marito e moglie. La coppia nata a "Uomini e Donne" nel

Chi ha firmato l’abito da sposa di Arianna Cirrincione per il matrimonio con Andrea Cerioli

Arianna Cirrincione ha scritto il suo sogno nel suo abito da sposa, progettato da lei stessa. Dopo sei anni d’amore e la nascita della loro figlia, Arianna e Andrea Cerioli hanno celebrato il loro matrimonio.

Andrea Cerioli sposa Arianna Cirrincione, oggi il matrimonio ?intimo? in collina: la location, gli abiti e gli invitati, tutto quello che c'è da sapere

Oggi, sabato 24 maggio, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si preparano a vivere un matrimonio intimo in collina.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati (VIDEO)

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno celebrato il loro matrimonio, condividendo un emozionante video del loro giorno speciale.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, matrimonio intimo in Toscana: l'abito della sposa, i look, gli ospiti e la festa

Come scrive msn.com: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati. Ieri 24 maggio 2025 hanno coronato il loro sogno prounciando il fatidico «sì». Dopo la proposta avvenuta su una spiaggia ...

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati, le foto delle nozze

Si legge su msn.com: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati, le foto delle nozze. Si sono conosciuti nel 2019 durante "Uomini & Donne".

La festa di nozze di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, vittime entrambi di uno scherzo

Come scrive novella2000.it: Momento divertente durante i festeggiamenti del matrimonio di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. La coppia infatti, come mostrato da alcuni video virali, è finita in piscina, complice uno scherzo d ...

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il tuffo in piscina durante la festa del matrimonio