Andrea Camplone studia il Perugia del futuro | Giunti il più forte mi ricorda Gattuso

Andrea Camplone analizza il Perugia del futuro durante il secondo Memorial Gaucci, evento importante per lui e Luciano Giunti, con cui ha condiviso momenti storici del club. Camplone ricorda Gaucci, definendolo un presidente eccezionale, e sottolinea il suo impegno per la squadra. È un'occasione da non perdere per riaccendere la passione e immaginare il Perugia che verrà, evidenziando l'importanza di cuore e storia nel progetto futuro del club.

L’occasione è il secondo Memorial Gaucci. Un appuntamento da non perdere per Andrea Camplone che con big Luciano ha scritto pagine importanti della storia del Grifo. "C’ero l’anno scorso, ci sarò anche il prossimo – dichiara l’ex biacorosso – per Gaucci si fa questo e altro. È stato un presidente importante per tutti noi, c’è grande riconoscenza. è l’unico presidente che mi ha stretto la mano e ha rispettato tutti gli accordi fatti a voce. Una persona serissima, poi abbiamo avuto anche risultati importanti, Ha fatto la storia del Perugia, nel bene e nel male". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Andrea Camplone studia il Perugia del futuro : "Giunti il più forte, mi ricorda Gattuso"

Calcio serie C, il Perugia studia le mosse future. Il punto della situazione

Il Perugia si prepara a un'importante fase di rinnovamento in vista del prossimo campionato di Serie C.

Morte Andrea Prospero, i genitori dello studente tornano in procura a Perugia

A quasi quattro mesi dalla tragica morte di Andrea Prospero, i genitori dello studente di Lanciano sono tornati in Procura a Perugia.

