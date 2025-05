Andrea Bocelli 30 – The celebration | quando in tv e ospiti della prima serata

Non perdere “Andrea Bocelli 30 – The Celebration”, l’evento speciale che celebra i trent’anni di carriera del famoso tenore. Mediaset trasmetterà le due serate, tenute al Teatro del Silenzio di Lajatico, con ospiti d’eccezione e momenti indimenticabili. Scopri le date e gli ospiti di questa grande festa musicale, un appuntamento imperdibile in prima serata.

Appuntamento da non perdere con “ Andrea Bocelli 30 – The Celebration ”. Mediaset ha deciso di mandare in onda le due serate evento del tenore che ha festeggiato la sua carriera nel Teatro del Silenzio a Lajatico. Scopriamo insieme quando andrà in onda e chi saranno gli ospiti. Andrea Bocelli 30 – The Celebration: quando in tv. Due serate evento per celebrare, con tanti amici, i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli. Su Canale 5 vengono riproposte le puntate di Andrea Bocelli 30 – The Celebration, condotte da Michelle Hunziker, reduce dalla conduzione dell’ Eurovision. La prima andrà in onda sabato 24 maggio 2025, in prima serata, su Canale 5... 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Andrea Bocelli 30 – The celebration: quando in tv e ospiti della prima serata

