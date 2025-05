Ancora vandalismi presso la sede modenese di Fratelli d' Italia vetrina imbrattata

Un nuovo atto vandalico colpisce la sede modenese di Fratelli d’Italia in via Prampolini, con la vetrina imbrattata da scritte in spray firmate dal simbolo anarchico. È il terzo episodio in meno di tre mesi, suscitando sdegno e preoccupazione. Lo staff del partito condanna fermamente questi atti infami, che minano il confronto democratico e la serenità della comunità locale.

🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Ancora vandalismi presso la sede modenese di Fratelli d'Italia, vetrina imbrattata

