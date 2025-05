Ancora un suicidio in carcere un 20 enne si toglie la vita

Un altro tragico episodio scuote il carcere di Barcellona: un 20enne tunisino si è suicidato nella sua cella di isolamento, secondo caso in due mesi. La scoperta è stata fatta da una guardia durante un controllo notturno, allertando ancora una volta sulla difficile gestione del benessere dei detenuti. Questa drammatica sequenza solleva interrogativi sulla tutela dei soggetti più vulnerabili all’interno del sistema penitenziario.

Ancora un suicidio nel carcere di Barcellona dove venerdì notte si è tolto la vita un 20enne tunisimo che si trovava in una cella di isolamento. È il secondo caso in due mesi. A lanciare l'allarme una guardia che ha fatto il tragico ritrovamento durante un controllo notturno. Il ragazzo si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ancora un suicidio in carcere, un 20 enne si toglie la vita

Altri articoli sullo stesso argomento

Emanuele De Maria, il sovraccarico e “l’errore prognostico”: cos’è successo tra carcere e hotel fino al suicidio

Il caso di Emanuele De Maria solleva interrogativi sul sistema penitenziario e sullo stato di salute mentale dei detenuti.

Angelo Izzo parla 20 anni dopo il massacro di Ferrazzano, il Mostro del Circeo dal carcere: «Io pentito? Di sicuro non lo rifarei»

A vent'anni dal massacro di Ferrazzano e a cinquant'anni dalla tragica strage del Circeo, Angelo Izzo, condannato a due ergastoli, torna a parlare dal carcere di Velletri.

Il cpr, l’Albania, il carcere, il suicidio: oggi l’autopsia di Hamid Bodoui. Don Ciotti: “Assurdo e disumano”

Oggi a Torino si svolge l’autopsia di Hamid Bodoui, il 42enne marocchino suicidatosi nel carcere Lorusso e Cutugno.

Cosa riportano altre fonti

Detenuto 20enne si uccide in cella di isolamento: secondo suicidio in 2 mesi a Barcellona

msn.com scrive: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Hamid Badoui, suicida in carcere a Torino: l’arresto tra proteste e il maxi intervento della polizia

Come scrive lastampa.it: Il quarantenne si è impiccato in carcere prima dell’udienza di convalida dell’arresto. Aperta un’inchiesta per istigazione. C’è il video dell’arresto ...

Quasi ogni giorno un suicidio in carcere

Come scrive huffingtonpost.it: Notizie che non fanno notizia: qualche giorno fa nel carcere napoletano di Secondigliano muore un detenuto. Suicidio ufficiale ... polizia penitenziaria (meno 20 per cento degli organici ...

Firenze - ARCERE. 20ENNE SUICIDA A SOLLICCIANO, 'HA DETTO CHE NON CE LA FACEVA PIÙ' (05.07.24 )