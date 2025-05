Ancora un blitz omofobo a Calendasco nel mirino anche il sindaco

Nella notte del 25 maggio, la panchina arcobaleno di Calendasco è stata ancora una volta oggetto di un blitz omofobo, simbolo di inclusione e diritti Lgbt. Ignoti hanno cancellato i colori dell’arcobaleno, evidenziando ancora una volta la crescente intolleranza nel territorio, con minacce anche al sindaco. Un atto che suscitano sdegno e preoccupazione, richiamando l’importanza di promuovere tolleranza e rispetto.

La panchina arcobaleno di Calendasco, nella notte del 25 maggio, è stata nuovamente cancellata da un altro blitz omofobo. Ignoti hanno colpito ancora, cancellando i colori dell’arcobaleno, simbolo di inclusione e diritti sociali nei confronti delle persone Lgbt, aggiungendo sul selciato una... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Ancora un blitz omofobo a Calendasco, nel mirino anche il sindaco

