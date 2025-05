Ancona Calcio | Nuova Proprietà con Alessandro Di Paolo e Cambiamenti in Vista

L’Ancona Calcio apre un nuovo capitolo con una nuova proprietà guidata da Alessandro Di Paolo. Con l’addio di Stefano Marconi, Antonio Recchi e il rinnovamento dello staff tecnico di mister Rays, la società si prepara a un rilancio, passando da dilettante a società di capitali. Questa fase rappresenta una svolta significativa nella storia del club, puntando a una crescita ambiziosa e a un futuro più stabile e competitivo.

Con l'uscita di Stefano Marconi, Antonio Recchi e di tutto il fronte di mister Rays, si sta aprendo di fatto un nuovo capitolo della storia dell' Ancona: il passaggio da società sportiva dilettantistica a società di capitali a responsabilità limitata, infatti, non costituisce solo un dettaglio giuridico, ma la condizione indispensabile per permettere l'ingresso di nuovi soci. Quelli che il presidente Massimiliano Polci con il suo entourage è riuscito a trovare nei mesi scorsi e che vorrebbe presentare al sindaco Daniele Silvetti già la prossima settimana.

